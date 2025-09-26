Eyüpsultan'da İki Kardeşin Gıda Zehirlenmesi Soruşturması Devam Ediyor

Eyüpsultan'da, 2 kardeşin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında evdeki yemeklerden alınan numunelerin, İstanbul Gıda Laboratuvarı'ndaki analizleri devam ediyor.

Topçular Mahallesi'nde kardeşler Alparslan (4) ve Melisa Rabia'nın (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İki kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için 23 Eylül'de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Belirgin bir bulgu tespit edilemeyen otopsi sırasında toksikoloji, histopatoloji ve mikrobiyoloji örnekleri alındı.

Çocukların mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaklarından alınan içerikler ise Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderildi.

Öte yandan, evdeki yemeklerden alınan numunelerin İstanbul Gıda Laboratuvarı'ndaki analizine yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Topçular Mahallesi'ndeki evde ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alınmış, baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ertesi gün sabah saatlerinde 2 kardeşin yeniden rahatsızlanması üzerine baba Yücel Birkent, çocuklarını tekrar hastaneye götürmüş, 2 kardeş hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.