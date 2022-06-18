Eyüpsultan'da İETT otobüsünü çaldı sokağı birbirine kattı

Ertan KILIÇ / -EYÜPSULTAN'da şoförünün park ettiği İETT otobüsünü çalan şüpheli, mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Şüpheli, olay yerinden kaçarken araçlarda hasar oluştu.

Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edilen 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı. Şüpheli çaldığı otobüsle Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

"BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİ"

ARAÇ SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi. EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi. Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel