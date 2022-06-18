Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün ara sokakta park halindeki 17 araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün ara sokakta park halindeki 17 araca çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HK 3374 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıkıp sokağın her iki tarafında park halindeki 17 araca çarptı. İETT otobüsü, 34 BH 255 plakalı kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı. Kazada, içinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler araçlarda hasar tespit çalışması yaptı. "Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı" Kaza sırasında olay yerinde bulunan Hidayet Tayfur, otobüsün süratli geldiğini belirterek, yol üzerindeki insanları bağırarak uyardığını söyledi. Bağırması nedeniyle insanların kaçtığını dile getiren Tayfur, "Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik." dedi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, İETT otobüsünün, döndükten sonra hızla sokaktan geçmesi ve ardından sağlı sollu yol boyunca park halindeki araçlara çarpması yer alıyor. Öte yandan, kazada hasar gören araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Güncel Haberler

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