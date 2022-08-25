Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü Güncel Haberler Eyüpsultan'da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü. Eyüpsultan'da, yoğun sağanağın da etkisiyle çöken yoldan geçen İETT otobüsünün ön lastikleri zemine gömüldü. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle otobüsün ön lastikleri çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, cadde trafiğe kapatıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otobüsün lastiklerinin yola gömülmesi ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk Eyüpsultan İETT Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.