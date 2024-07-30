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Eyüpsultan'da içki içme buluşması kanlı bitti

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Eyüpsultan'da bir kadın, içki içmek için buluştuğu arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı silahla vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, arkadaşları İsmail Keçi, Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu. Daha sonra İsmail Keçi, tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken yaşanan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail Keçi, Sezai A ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail Keçi arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Keçi, arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti. Bunun üzerine Kartal ve arkadaşları da Keçi'nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail Keçi, bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, saldırgan İsmail Keçi'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Keçi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şevval Zeliha Kartal, Sezai Akarsu ve Murat Karasu'nun yürüdüğü esnada İsmail Keçi'nin arkadan silahla ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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