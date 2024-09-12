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Eyüpsultan'da Husumetliyi Takip Eden Kişi Sokak Ortasında Ateş Açtı

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Eyüpsultan'da bir kişi, takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu. Seken kurşunlardan biri alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.

EYÜPSULTAN'da bir kişi akşam saatlerinde takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu. Seken kurşunlardan biri sokakta alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisini bir süre takip eden silahlı şüpheli, sokak ortasında ateş etmeye başladı. Çok kez ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'DENGESİZCE ATEŞ EDİYOR, MERMİ KADINA GELİYOR'

Olayı gören mahalle sakini Ahmet Furkan Gören, "Çocuk buradan geliyor, yüzü maskeli bir çocuk. 5 dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor, ateş etmeye başlıyor. Adam silahına davranınca çocuk buradan kaçıyor. Çocuk kaçarken dengesizce ateş ediyor, mermi kadına geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan Alışveriş

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