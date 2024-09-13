Eyüpsultan'da Husumetliyi Takip Eden Kişi Sokağa Ateş Açtı

EYÜPSULTAN'da bir kişi akşam saatlerinde takip ettiği husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu, seken kurşun sokakta alışveriş yapan kadına isabet etti. Yaşanan saldırı ve panik anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisini bir süre takip eden silahlı şüpheli, sokak ortasında ateş etmeye başladı. Defalarca ateş eden şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşırken yerden seken kurşunlardan biri alışveriş yapan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın silahlı saldırıya uğrayıp yere düştüğü, çevredeki vatandaşların da panik halinde kaçıştığı görülüyor.