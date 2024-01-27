Eyüpsultan'da Hediyem Mağazası Açıldı

HEDİYEM Eyüpsultan açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Burada kullandığınız her eser bir ailenin evine ekmek parası olacak. Bir ailenin evine istihdam olacak. Bir ev ürünü olacak. Organik, doğal, ve yüzde yüz Eyüplü bir eser olacak" dedi.

Eyüpsultan'ın tarih, kültür ve hatıralarını yansıtan, kadınların ve engellilerin el emeği ürünlerinin satıldığı 'Hediyem Eyüpsultan' hizmete açıldı. Açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Eyüpsultan'dayız ve Eyüplülerle beraberiz. Sosyal belediyecilik alanında ve sosyal politikalar anlamında çok kıymetli bir yerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadınların, engellilerin ve sosyal hizmet alan vatandaşlarımızın da bizzat el ürünlerinin satıldığı bir marka haline getirdi kıymetli başkanımız. Bu vizyonla inşallah kıymetli başkanımızla bir 5 yıl daha devam etmeye varız. Gerçekten güzel eserler. Burada kullandığınız her eser bir ailenin evine ekmek parası olacak. Bir ailenin evine istihdam olacak. Bir ev ürünü olacak. Organik, doğal, ve yüzde yüz Eyüplü bir eser olacak. Öncelikle hayırlı olsun. İnşallah tüm Eyüplüler için daha güzel eserler yapmaya devam edecek başkanımız. Her birinize bu kıymetli eseri kazandırdığınız için tüm ekibinize teşekkür ediyorum. İnşallah sosyal belediyecilik, gerçek belediyecilik, vizyoner belediyeciliğin devam edeceği hizmetler dolu yıllar diliyorum" dedi.

"YERLİ MALI HEDİYELERLE SEVDİKLERİMİZİ MUTLU EDECEĞİZ"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Yerli malı hediyelerle sevdiklerimizi mutlu edeceğiz. O yüzden herkes buradan giderken hemen hediyelik alıp verirler. İstanbul'un tamamına hizmet etsin. Bir de Türk markası olsun dedik. Hediyem İstanbul ismiyle çıktık yola" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİN HER BİRİ EYÜPSULTAN TEMALIDIR"

Hediyem Eyüpsultan sorumlusu Özlem Ün, "Başkanımız Deniz Köken öncülüğünde açıldı. Eyüpsultan simgelidir ürünlerin her biri. Ürünlerimizde Eyüpsultan temaları mevcuttur. Çini, Eyüpsultan Camiisi… Hepsi Eyüpsultan'a dair simgeler. özel gereksinimli çocuklarımın yaptığı ürünler var. El becerileriyle tasarladığı ürünleri sunuyoruz. Oyuncakların geri dönüştürülmüş halini sunuyoruz. Herkesi mağazamıza bekliyoruz" dedi.