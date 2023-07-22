Eyüpsultan'da Hasdal ve Kemerburgaz'da Yangın Çıktı

EYÜPSULTAN'da Hasdal ve Kemerburgaz'da iki farklı ağaçlık alanda yangın çıktı. İlk yangın saat 15.30 sıralarında Hasdal'daki askeri alan içinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Aynı saatlerde Pirinççi yolu üzerindeki ağaçlık alan da yandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler büyümeden söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden de yangınlarla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklama şu şekilde: 22 Temmuz 2023 tarihinde ormanlık alan yakınlarında iki yangın olayı yaşanmıştır. Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi bölgesindeki otluk alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman ekiplerimizce başlama evresinde müdahale edilmiş, yangın henüz iki dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı sırada söndürülmüştür. Olay sonrasında bölgede ekiplerimizce soğutma çalışmaları yapılmıştır. İkinci yangın ise Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nda budanan ağaçların budanan parçalarının istiflendiği hurdalık alanda çıkmış olup, yangın ekiplerimizin ivedi müdahalesiyle herhangi bir sirayet olmadan söndürülmüştür.