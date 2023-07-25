(İSTANBUL Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 86 yaşındaki kadın araçta sıkıştı

Sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu içinde kadınların bulunduğu bir otomobile çarptı. 86 yaşındaki bir kadın araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ise yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 EZB 959 plakalı aracın sürücüsü Selma K. (64), yanlış yola girdiğini fark edince dörtlülerini yaktı ve geri geri gelmek için hazırlandı. O sırada seyir halinde olan 34 ZC 5692 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü aracı fark edip frene bastı ancak mesafenin kısa olması nedeniyle duramayarak araca çarptı. Kazanın etkisiyle, otomobil sürüklenerek bariyerlere çarparken, içindeki 4 kadın yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ön koltukta oturan 86 yaşındaki Zeynep D. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 86 yaşındaki yaralı kadını sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bacağından yaralandığı öğrenilen Zeynep Dinçer, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Annemi zorla çıkardılar, kanaması vardı"

Hala kazanın şoku içinde olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü Selma K., "Şuradan bu yola girdik ama yanlışmış. Ankara tarafına, Çekmeköy'deki yeğenimin yanına gidiyordum. Biraz duracağım, dörtlülerimi yakacağım, geri vitese takacağım ve geri gideceğim ama henüz takmamıştım. Geriye döndüğümde kamyonu gördüm, o da duramadı. Kamyon şoförü geri geri geldiğimi söyledi ama öyle bir şey yoktu. Geri gitmeden o bizi önüne kattı ve kendimizi burada bulduk. Annem yaşlı olduğu için o tarafta oturuyordu. Aracı kullanan bendim. Annemin şurasında kanama vardı. Onu da oradan zorla çıkardılar. Şu an hastanede. Hepimiz korktuk, panik olduk" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği bağlantı yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü. Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.