Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı

EYÜPSULTAN'da, hafriyat kamyonu yanlış yola girdiği için geri manevra yapan sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Zeynep Dinçer (86) hafif şekilde yaralandı.

Kaza, E80 Otoyolu Hasdal katılımında 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma Kahya, annesi Zeynep Dinçer ile iki kız kardeşini yanına alarak yakınlarını ziyaret için 34 EZB 959 plakalı otomobille yola çıktı.Yolu karıştıran Kahya, yanlışlıkla Hasdal katılımına saptı. Hatasını fark eden Selma Kahya, tekrar ana yola dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada sapağa giren 34 ZC 5692 plakalı hafriyat kamyonu otomobile arkadan çarparak aracı sürüklemeye başladı.Kamyon otomobili birkaç metre sürükledikten sonra durabildi.

Otomobil sürücüsü ve kardeşlerinin yara almadan kurtulduğu kazada anneleri Zeynep Dinçer hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda emniyet tedbiri alırken, Dinçer'e ilk müdahaleyi olay yerindeki itfaiye ekipleri yaptı. Zeynep Dinçer (86) yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı görerek yaralılara yardım eden sürücü Muharrem Yedikardeş "Araba durdu yolun ortasında. Yanlış girdi öbür tarafa girecekti. Durunca TIR da sağdan 'Yavaşça geçeyim' dedi" şeklinde konuştu.