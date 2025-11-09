Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: Şoför Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. 49 AAE 837 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonunun sağ ön lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan kamyon yan yatarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen kamyon şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyondan dökülen kumlar sebebiyle Başakşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.