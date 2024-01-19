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Eyüpsultan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Eyüpsultan'da seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan'da virajı alamayarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Emniyettepe Mahallesi Mermer Sokak'ta seyreden Mehmet G. idaresindeki 34 ED 9173 plakalı hafriyat kamyonu, yokuştan inerken virajı alamayarak devrildi. Hafif yaralanan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kamyondaki toprak yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, Eyüpsultan Belediyesine bağlı ekipler de yolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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