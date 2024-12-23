Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da Çırçır Mahallesi'nde bir gecekonduda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da gecekonduda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Çırçır Mahallesi Başak Sokak'taki tek katlı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi, evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İGDAŞ, UMKE ve AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Patlamada yaralanan B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, gecekondunun çevresinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

Bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri de tedbir amaçlı gecekondunun doğal gaz akışını kesti.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Düğünde peş peşe havaya ateş açan isim bir belediye başkanı
img

Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
img

Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)? Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mersin okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Mersin Valiliği)? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman? Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)? Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.