EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; MİNİBÜS TAKSİNİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1 - Haberler

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EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; MİNİBÜS TAKSİNİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Minibüs, Polis, Güncel, Haberler

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