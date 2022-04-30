EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2 - Haberler

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EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EYÜPSULTAN'DA FECİ KAZA; KARŞI ŞERİDE GEÇEN MİNİBÜS TAKSİYE ÇARPTI-2

Uğur ŞAHİN / EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı.

Uğur ŞAHİN / EYÜPSULTAN, Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Bir motosikletli de taksiye çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

- Kaza yapan araçlar


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Minibüs, Kaza, Güncel, Haberler

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