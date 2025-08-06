Eyüpsultan'da Feci Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

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Eyüpsultan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EYÜPSULTAN'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.15 sıralarında Kemerburgaz Göktürk yolunda meydana geldi. İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil bariyerleri aşarak yoldan çıkarken, sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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