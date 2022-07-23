EYÜPSULTAN'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ: HAFRİYAT KAMYONU PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DEVRİLDİ

EYÜPSULTAN'da yokuş aşağıya kayan hafriyat kamyonu parkın girişindeki duvara çarparak devrildi. Parkta piknik yapanların büyük tehlike atlatırken Ali Güler, "Çocuklarım kıl payı kurtuldu" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Başak sokaktan caddeye doğru inen 34 UL 8638 plakalı hafriyat kamyonunun iddiaya göre freni tutmadı. Sürücü Ömer Eşk (35), kamyonu Atatürk Caddesi üzerindeki trafik ışıklarına doğru sürdü. Işıklara çarpan kamyonet kaldırıma çıktıktan sonra parkın duvarına çarptı. Kamyon çok sayıda kişinin piknik yaptığı Asım Yıldız Parkı'nın içine doğru yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki taş ve kayalar parkın içine dökülürken sürücü Ömer Eşk'in yardımına parkta oturanlar koştu.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkan sürücü Ömer Eşk, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolun ortasına devrilen trafik ışığı direkleri itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Parkın içine dökülen hafriyatın temizliğine başlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'KAZA SIRASINDA HERKES KAÇTI

Öte yandan kaza sırasında parkta ailesiyle birlikte piknik yapanlar o anları anlattı. Zekeriya Cengiz, 'Buradaki ikinci kaza oldu. Kaza sırasında burada insanlar oturuyordu. Kaza olunca herkes kaçtı, kaçmasaydık bizi de götürürdü. Şoför ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

'ÇOCUKLARIM KIL PAYI KURTULDU"

Ailesiyle piknik yapan Ali Güler ise çocuklarının kıl payıyla kurtulduğunu belirterek, 'Buradan geçmeyin diye uyardık ama dinlemediler. Bugün aşağı inerken fren boşaldı. Çocuklarımızın üzerine geliyordu da şoför uyanık çıktı aracı yan yatırıp olası faciayı önledi. Kıl payı kurtardı çocukları. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Araçların buradan inişini incelesin çocuklarımızın canlarıyla oynamasınlar. Burada ufak bebeklerim vardı kıl payı kurtardık" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel