Eyüpsultan'da dini nikahlı eşinin evinin önünde bıçakla dolaşıp kendisini tehdit eden şahıs tutuklandı.

Eyüpsultan'da dini nikahlı eşini bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da dini nikahlı eşinin evinin önünde bıçakla dolaşıp kendisini tehdit eden şahıs tutuklandı.

Olay, 06 Haziran Günü Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. isimli şahıs dini nikahlı olduğu D.A. isimli kadın şahsın evinin önüne bıçakla giderek kendisine tehditler savurdu. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Tehdit, Hakaret" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.