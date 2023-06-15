Eyüpsultan'da Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eyüpsultan'da dini nikahla birlikte yaşadığı Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çelik, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dilek Acu, dini nikahla birlikte yaşadığı, kendisine şiddet uygulayan Ahmet Çelik ile ilgili aldırdığı uzaklaştırma kararının süresi dolunca yeniden tehdit edilmiş, bunun üzerine evine demir kapı yaptırıp, barikat kurmuştu. Elinde bıçakla Acu'nun evine yaklaşan Ahmet Çelik, şikayet üzerine dün gözaltına alınmıştı.