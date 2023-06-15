Eyüpsultan'da Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dini nikahlı eşine şiddet uygulayan ve onun evinin önüne giderek tehditler savuran şahıs tutuklandı.

Eyüpsultan'da yaşayan Dilek Acu (41), 2009 yılında tanıştığı Ahmet Çelik ile dini nikah kıyarak evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden 2010 yılında çocukları dünyaya geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik, iddiaya göre eşine hamileyken şiddet uygulamaya başladı. Defalarca şikayetçi olan Acu, tehditlerine dayanamayıp doğum yaptıktan sonra Ahmet Çelik'ten ayrıldı. Bu süre zarfında Acu, Çelik'ten tekrar şikayetçi oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra 2020 yılında işsiz kalan Acu, Ahmet Çelik'in ailesinin yaşadığı evin karşısında bulunan bir arazide tek katlı ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Acu'nun evine taktırdığı kamera sistemi de Ahmet Çelik tarafından parçalandı. Yaşanan olaylar sonrasında Acu, kendisini korumak için demir kapı yaptırdı, evinin önüne barikat kurdu. Olayın gündeme gelmesi üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet Çelik, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'silahla tehdit' ve 'nitelikli ısrarlı takip' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Ahmet Çelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin nöbetçi hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Ben müştekiye hiçbir şey yapmadım. Uzaklaştırma kararım olduğu için eve gidemiyorum, hakkımdaki yakalama kararından haberim yoktu. Müşteki benim sırtıma vurmuştu, her tarafımı paramparça yaptı, bu nedenle polisi ara, polis gelsin, dedim. Serbest bırakılmayı talep ederim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL