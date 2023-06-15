Eyüpsultan'da Dini Nikahlı Eşine Şiddet Uygulayan Ahmet Çelik Tutuklandı

Eyüpsultan'da dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eyüpsultan'da dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ahmet Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. 41 yaşındaki Dilek Acu, Ahmet Çelik'in 6 Haziran'da uzaklaştırma kararının iptal edilmesi nedeniyle, kendisini korumak için evin girişine demir kapı yaptırmış ve barikat kurmuştu. Acu'nun yaşadıklarının haber olmasının ardından eve gelen Çelik, Acu'yu yine tehdit etmişti. Dilek Acu'nun şikayeti üzerine, İki adet bıçakla eve geldiği tespit edilen Çelik dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

----------------------Ahmet Çelik'in polis merkezine getirilişi