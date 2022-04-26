EYÜPSULTAN'DA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDULAR

EYÜPSULTAN'da, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çakarak dereye uçtu. Sürücü ile yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Emniyetevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GR 7350 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, Kağıthane Deresi'ne uçtu. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile arkadaşını kontrolden geçirdi. Otomobilin çıkarılmas için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel