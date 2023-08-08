Eyüpsultan'da daha önce birlikte yaşadığı kadını tehdit eden sanık hakim karşısında

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden tutuklu sanık Ahmet Çelik'in yargılanmasına başlandı.

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden tutuklu sanık Ahmet Çelik'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Çelik ve müşteki Dilek Acu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Çelik, kendisine ait araziye ev yaptıktan sonra evin tapusunu o dönem dini nikahla birliktelik yaşadığı eşi müşteki Acu'nun üstüne yaptığını söyledi.

Sanık Çelik, Acu'ya hakaret etmediğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Müşteki Dilek Acu da sanıkla 2008 yılında tanıştıklarını 1 yıl dini nikahla birlikte olduğunu anlatarak, hamile olduğunu öğrendikten sonra sanığın kendisini darbettiğini aktardı.

Kızı doğduktan sonra ailesinin yanına taşındığını dile getiren Acu, sanığın barışma teklifleri üzerine düzeldiğini düşündüğü için tekrar bir araya geldiklerini ancak alkol kullanan Çelik'in şiddet uygulamayı sürdürdüğünü savundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Acu, 7 yıl kimsesi olmadığı için sanığın kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ahmet Çelik (43) ile müşteki Dilek Acu'nun (42) daha önce beraber yaşadıkları ve bir çocuklarının bulunduğu anlatılarak, çiftin 2022'de ayrılması üzerine aralarında husumet başladığı belirtildi.

Sanığın, Dilek Acu'ya karşı daha önceki eylemlerinden dolayı hakkında soruşturmalar bulunduğuna vurgu yapılan iddianamede, uzaklaştırma kararı verilen sanığın 5 Haziran'da Dilek Acu'nun ikametine giderek bıçakla tehditte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın 12 Haziran'da uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen tekrar ikametine gittiği müştekiyi tehdit ettiği anlatılarak, geçmiş eylemleri de dikkate alındığında sanığın uzaklaştırma kararına rağmen müştekiyi güvenliğinden endişe duyacak şekilde takip edip huzursuzluk oluşturduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Ahmet Çelik'in "hakkında uzaklaştırma tedbiri bulunan ve ayrılık kararı verilen eşe karşı ısrarlı takip", "hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.