EYÜPSULTAN'DA ÇOCUKLARINI ÇÖP EVDE TERK ETMEKLE SUÇLANAN ANNE BABA HAKİM KARŞISINDA

EYÜPSULTAN'da en büyüğü 8 yaşındaki 3 çocuklarını çöp atıklarıyla dolu evde, kendi hallerine terk ettikleri iddiasıyla 2 yıla kadar hapisleri istenen anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakim karşısına çıktı.

Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitmişti. Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(8), E.S (5) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlenmişti. 5 yaşındaki E.S ve 3 yaşındaki U.S'nin üstlerinin çıplak olduğu görülmüştü. Kıyafetleri giydirilen üç kardeş Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldükten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. Çocukların annesi Merve S.'nin yaklaşık bir ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise, zaman zaman eve uğradığı tespit edilmişti. Gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Ahmet S. ve Merve S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Haklarında dava açılan anne Merve S. ve baba Ahmet S.'nin "Terk" suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet S. ve Merve S. ile şikayetçi taraf olarak katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve mağdur çocuklar adına zorunlu atanan avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

"EVİN ÇÖP EV OLDUĞU DOĞRU"

"PİŞMANIZ"

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

ÇOCUKLARIN GELİŞİM RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılmasına karar verdi. Mağdur çocuklar için sosyal inceleme raporu ve kaldıkları sosyal hizmetler kurumundan sağlık ve gelişim raporlarının alınmasına karar verildi. Ayrıca anne ve babanın adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.