Eyüpsultan'da Çocuğuna Tekme Atan Baba Gözaltına Alındı

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Eyüpsultan'da Çocuğuna Tekme Atan Baba Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan'da çocuğunu merdivenlerden itin düşüren babanın gözaltına alındığını açıkladı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan ilçesinde çocuğuna tekme atarak apartman merdivenlerine düşüren babanın gözaltına alındığını bildirdi.

Küçük bir çocuğun apartman girişindeki merdivenlerden itilerek düşürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Emniyetin açıklamasına göre, görüntülerde çocuğu merdivenlerden iten kişinin 35 yaşındaki T.T. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, merdivenlerden düşen çocuğun T.T.'nin kendi çocuğu olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.T., 18 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alındı. Hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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