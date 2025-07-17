Eyüpsultan'da Cinayet Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bir Zanlı Daha Gözaltında

Eyüpsultan'da Cinayet Soruşturmasında Yeni Gelişme: Bir Zanlı Daha Gözaltında
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Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içinde bulunmasının ardından bir zanlı daha gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 55 yaşındaki O.K.'nin 20 suç kaydı bulunuyor.

Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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