Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, kazada yaralananların hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
