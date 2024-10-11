Eyüpsultan'da Çatı Yangını: Kontrol Altına Alındı

EYÜPSULTAN'da bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kemerburgaz, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatı katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.