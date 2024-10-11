Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'da Çatı Yangını: Kontrol Altına Alındı

Eyüpsultan'da Çatı Yangını: Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

EYÜPSULTAN'da bir binanın çatı katı henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kemerburgaz, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatı katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Eyüpsultan Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam Kaza

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.