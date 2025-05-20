Eyüpsultan'da Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eyüpsultan'da 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel