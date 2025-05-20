Eyüpsultan'da Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Eyüpsultan'da Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki iki binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan'da 7 katlı binanın çatı katında başlayıp bitişikteki 2 binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Göktürk Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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