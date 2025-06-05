Eyüpsultan'da Cami Restorasyonu Sırasında Yangın Çıktı
Nişanca Mahallesi'ndeki restorasyon çalışmalarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Eyüpsultan'da cami restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Nişanca Mahallesi Defterdar Caddesi'ndeki Nazlı Defterdar Mahmut Efendi Camisi'nin restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel