Eyüpsultan'da bir taksici tartıştığı kişinin üzerine elindeki tornavidayla yürüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da bir taksici tartıştığı kişinin üzerine elindeki tornavidayla yürüdü

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir taksici tartıştığı kişinin üzerine elindeki tornavidayla yürüdü

İstanbul Eyüpsultan'da bir taksici, yol kenarındaki tartıştığı kişinin üstüne elindeki tornavidayla yürüdü.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan'da bir taksici, yol kenarındaki tartıştığı kişinin üstüne elindeki tornavidayla yürüdü.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi Santral İstanbul mevkisinde bir taksici, yol kenarında bir kişiyle tartıştıktan sonra aracına bindi.

İlerlemeye başladığı sırada kendisine hareket edilmesi üzerine elinde tornavidayla tekrar aracından inen taksiciyi gören kişi olay yerinden uzaklaştı.

Taksici, o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan başka birinin de üstüne yürüdü.

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title