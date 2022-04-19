EYÜPSULTAN'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

EYÜPSULTAN'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi 2.Burcu Sokak'ta çıktı. 3 katlı apartmanın çatı katı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel