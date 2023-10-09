EYÜPSULTAN'DA BELEDİYE EKİPLERİNİN ARACINA ÇARPTI: 1 YARALI

EYÜPSULTAN'da kamyonet sürücüsü Şehitler Tramvay durağının demir korkuluklarında onarım yapan belediye ekiplerinin aracına arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Şehitler Tramvay durağında korkuluk onarımı yapan belediye ekiplerinin malzeme yüklü kamyonetine, başka bir kamyonet sürücüsü arkadan çarptı. 55 DB 597 plakalı kamyonet sürücüsü Hüseyin Afşar çarpmanın da etkisiyle kamyonetin içinde sıkıştı. Belediye çalışanları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Hüseyin Afşar'ı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı.