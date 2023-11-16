EYÜPSULTAN'DA BABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ; KAZAYLA OLDU, BİLEREK VE İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Mert Can Aydın getirildi. Maktul Kenan Aydın'ın kızı Yaren Kırmızılar şikayetçi sıfatıyla ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"KİM BABASINI BİLEREK İSTEYEREK ÖLDÜRMEK İSTER"

Duruşmada savunma yapan Mert Can Aydın, "Kazayla oldu, bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kim babasını bilerek isteyerek öldürmek ister. Kendisi bana vurunca bende cinnet mi geçirdim, sinirime mi yenik düştüm bilmiyorum bıçağı savurup korktuğum için kaçtım. Uzun süredir sokakta yaşadığım için yanımda bıçak taşırdım. Ben evden çıktığım sırada babam bana saldırdı. Öğlen eve eşyalarımı almaya geldim. Eşyalarımı toplarken o sırada babamda eve gelmiş duşa girmiş. Banyodan babamın küfür ederek, 'kendisini öldürtecek bana' diye söylendiğini duydum. Daha sonra odamdan eşyalarımı alıp çıkacakken babam odaya geldi ve 'otel mi burası' diye sordu. Bende cevap vermeden kapıya yöneldim ayakkabılarımı giyerken babam söylenmeye devam ediyordu. Bende 'değerli evin varmış' dedim. Bunu duyunca bana tokat atarak saldırdı. Bende karşılık vermeye çalıştım. Babam evin içine doğru gitti. Ben bıçağını alacağını düşündüm ama sopa almış. Sopayla kafama çok vurdu. Sopa kırılınca bende bıçağımı açtım. Babam annemin arkasındaydı bende korku ve panik içinde babama bıçağı birkaç kere salladım. Bıçağın ona isabet ettiğini fark etmedim, öleceğini düşünmedim. Sonra olay yerinden kaçtım. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Babamın öldüğünü gece babaannemi arayıp sorduğumda öğrendim" dedi.

"BIÇAKLADIĞIMI KABUL EDİYORUM ANCAK BEN ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Uyuşturucu madde kullandığı için sokakta yaşadığını söyleyen Aydın, "2016-1028 yılları arasında uyuşturucu madde kullandım sonrasında tövbe edip bıraktım. Madde kullanmaya babam lise yıllarımda cezaevinden çıktığında eve uyuşturucu getirmişti merakımdan o zaman deneyip başlamıştım. Babam alkol ve uyuşturucu madde kullanırdı. Yaklaşık 2 yıldır uyuşturucu madde kullanmıyorum. Bıçakladığımı kabul ediyorum ancak ben öldürmek istemedim. O anki cinnet haliyle bıçağı salladım neresine geldiğini görmedim" diye konuştu.

"BEN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Burcu Özdilli, "Oğlum Mert Can sokaklarda kalırdı. Maktul eski eşim olur. Olay günü küçük kızım rahatsız olduğu için onun yanına gelmiştim. Eski eşim alkol ve uyuşturucu kullanırdı. Oğlumda uyuşturucu kullanırdı. Uyuşturucuya nerden alıştı bilmiyorum ama oğlum Mert Can'da babasıyla birlikte madde kullanırdı. Hatta maktul Mert Can'ı karşısına alıp içirdiğini biliyorum. Oğlum çalışmadığı için babası kızıyordu. Olay günü Mert eve geldi eşyalarını almaya. Sonra babası geldi, oğlumun evde olduğunu anlayınca söylenmeye başladı. Oğlum namaz kılardı babası inanmaz kandırdığını düşünürdü. Hatta Mert Can'a evde banyo yaptırmaz, abdest aldırmazdı. O günde eski eşim oğlumu görünce hakaretler küfürler etti. Oğlum çantasını almış kapıdan çıkarken babasının küfürlerine karşılık 'senin evine kalmadım zaten gideceğim' dedi. Babasının bunun üzerine babası vurmaya başladı Mert'e. oğlumda ona karşılık vermeye başlayınca karşılıklı yumruklaştılar. Kapı girişinde bastın vardı eşim bastonla Mert'in kafasına vurdu. Sonra üçümüz evin içine doğru düştük. Yumruklaşmaya devam ediyorlardı. Kavga sonrası Mert Can dışarı çıktı. Babası da silahını almak için odaya gitti. Babası Mert'in arkasından çıktı kısa süre sonra geri geldi. Bana 'Senin oğlun beni delik deşik etti. Ambulansı ara' dedi. Bende hemen sağlık ekiplerine haber verdim. Hastaneye gittik orada hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben oğlumdan şikayetçi değilim" dedi. Şikayetçi sıfatıyla maktulün kızı Yaren Kırmızılar da kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.