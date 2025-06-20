Eyüpsultan'da Baba ve Büyükanneye Şiddet Olayı: Babanın Tutuklanması, Büyükanneye Adli Kontrol

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Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan baba Turgay T'nin gözaltına alınan annesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili babaannenin de şiddet anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan babanın gözaltına alınan annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında, babası Turgay T'nin (35) tekme atması üzerine merdivenlerden yuvarlanan M.T'nin (3) babaannesi Songül T'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Songül T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça hakimliğe sevk edilen Songül T. hakkında ???????adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Songül T'nin erkek torununa şiddet uyguladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Babaannenin, yerde oturan çocuğa tekme attığı anlar görüntülerde yer alıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımlarına ve bazı haberlere konu olan, bir babanın tekme attığı kızı M.T'nin merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydının bulunduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Turgay T. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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