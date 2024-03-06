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Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Yakalama kararı çıkarıldı

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Eyüpsultan'da kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra Mısır'a gittiği tespit edilen 17 yaşındaki sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra Mısır'a gittiği tespit edilen 17 yaşındaki sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla, yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazanın ardından olay yerine gelen annesi ile birlikte Mısır'a kaçtıkları tespit edilen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan Mısır Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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