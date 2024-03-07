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Eyüpsultan'da ATV kazasında ölüm: Kırmızı bülten çıkarılması için bakanlığa yazı gönderildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdiği öğrenildi.
Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kaza sonucu yaralanan Oğuz Mert Acı ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Mert Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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