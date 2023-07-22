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Eyüpsultan'da askeri alandaki ormanlık alanda yangın çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'daki askeri alanda yer alan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Eyüpsultan'daki askeri alanda yer alan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Hasdal Kışlası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Eyüpsultan İtfaiye Güncel Haberler

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