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Eyüpsultan'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

Eyüpsultan'da Asayiş Uygulaması Yapıldı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken sürücülere ise GBT kontrolü yapıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken sürücülere ise GBT kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken sürücülere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Saat 20.00'da başlayan uygulama saat 23.00'a kadar devam etti.

Öte yandan denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan Güncel Haberler

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