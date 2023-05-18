İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken sürücülere ise GBT kontrolü yapıldı. Saat 20.00'de başlayan uygulama saat 23.00'e kadar devam etti. Öte yandan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Eyüpsultan'da asayiş uygulaması: Araçlar tek tek arandı, sürücülere GBT kontrolü yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken sürücülere ise GBT kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken sürücülere ise Genel Bilgi Taraması kontrolü yapıldı. Saat 20.00'de başlayan uygulama saat 23.00'e kadar devam etti.

Öte yandan denetimlerin devam edeceği öğrenildi.