Eyüpsultan'da alışveriş yapan annesini bekleyen çocuğa yumruklu saldırı kamerada - Haberler

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Eyüpsultan'da alışveriş yapan annesini bekleyen çocuğa yumruklu saldırı kamerada

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Eyüpsultan'da alışveriş yapan annesini bekleyen çocuğa yumruklu saldırı kamerada

Eyüpsultan'da annesinin alışveriş yaptığı kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen çocuk, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Eyüpsultan'da annesinin alışveriş yaptığı kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen çocuk, yoldan geçen tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde, 9 yaşındaki M.K. annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi.

Annesi alışveriş yaptığı sırada bekleyen M.K'nın başına, kaldırımdan geçen bir kişi yumruk attı.

M.K'nın ağlayarak olayı anlattığı annesi Zekiye K, kuruyemişçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle birlikte Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin şüpheliyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan şüphelinin, çocuğun başına vurduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun başına yumruk atan saldırganın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer aldı.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

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