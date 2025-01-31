Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı

Sarı serum bir can daha aldı

Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 17 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 17 Yaşındaki Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da bir evde ailesini silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki B.Y. gözaltına alındı. Zanlı, Bursa'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan silah ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce'yi (71), babası Mehmet Yenigün'ü (43), annesi Aysun Yenigün'ü (32) ve kardeşi Z.Y'yi (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı B.Y, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, B.Y'nin, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartmandaki dairede, anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Z.Y. silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
img

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
img

Fatih Terim dahil 4 isim için tekrar harekete geçildi
img

Tamir etmeye çalıştıkları cam kapı aniden tuzla buz oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde şoke oldular
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.