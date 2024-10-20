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Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Eyüpsultan'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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