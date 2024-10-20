Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Eyüpsultan'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Eyüpsultan'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı kullanılamaz hale geldi.