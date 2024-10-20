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Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Eyüpsultan'da bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Doğan Can CESUR / -EYÜPSULTAN'da 3 katlı çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Esentepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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