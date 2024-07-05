Eyüpsultan'da 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda, giriş katında lokanta ve iş yerleri olan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çatıda hasara yol açtı.
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda, giriş katında lokanta ve iş yerleri olan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye olarak gönderildi.
İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, çatıda hasara yol açtı.