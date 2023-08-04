Eyüpsultan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı
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Eyüpsultan Eski Kemerburgaz yolunda meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 68 FK 143 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Eyüpsultan Eski Kemerburgaz yolunda sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki 34 SB 4640 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen 68 FK 143 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 68 FK 143 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık görevlileri de ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.