Eyüpsultan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan Eski Kemerburgaz yolunda meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, 68 FK 143 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.