Eyüpsultan'da 11 yaşındaki Eşref'in ölümünde ihmal iddiası - Haberler

11 yaşındaki Eşref Güneş dün akşam saatlerinde arkadaşları ile Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan Gümüşsuyu İlkokulu'na top oynamak için gitti. Dönüş yolundaysa, evine mesafesini kısaltmak için inşaat alanının içinden geçmek istedi. İnşaat alanındayken, ayağı kayan 11 yaşındaki çocuk, inşaatın temelindeki demirlerin üstüne düşerek hayatını kaybetti. Eşref Güneş'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

"DÜN YAŞAYAN ÇOCUĞUMUZ İHMALKARLIK YÜZÜNDEN BUGÜN YOK"

"İNŞAAT ALANI AÇIK DİYE OKULA GİTMEK İÇİN DE KULLANIYORLARMIŞ"

"ÇOCUK DÜŞTÜ GİT KURTAR"

Olay yerinde konuşan Cesim Turan "Ben evde oturuyordum. İnşaattan sesler geldi. Hanım 'Çocuk inşaata düştü, git kurtar çocuğu' dedi. Ben de gittim bir baktım ki çocuk demirlere saplanmış. Aşağıya doğru sarkmış, demirlere takılmış, çocuk ölmüş. İtfaiye ve ambulans geldi, çocuğu demirlerden zor çıkardılar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel