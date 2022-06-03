EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
EYÜPSULTAN'DA 11 YAŞINDA ÇOCUĞUN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ İNŞAATIN SAHİBİ TUTUKLANDI

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da 11 yaşındaki Eşref Güneş'in evine giderken demirin üzerine düşüp hayatını kaybettiği inşaatın sahibi Y.H. tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki Eşref Güneş, evine giderken, hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaat alanına düştü. Boynuna demir saplanan Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan inceleme sonrası inşaat sahibi Y.H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan Güneş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title