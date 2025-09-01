Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde İmar Planı ve Camii Sorunları Gündeme Geldi

Eyüpsultan Belediye Meclisinde, Karadolap Mahallesi'ndeki imar planı ile ilgili sorun konuşuldu.

Eyüpsultan Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Şanal Egemen Cantimur yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclisin gündem dışı bölümünde AK Parti'li Meclis üyesi Ceren Çolak tarafından ilçedeki iki caminin yapımı ve Göktürk Mahallesi'ndeki köprüye ilişkin sözlü soru önergesi verildi.

Çolak, Rami Bir Nefes Parkı içerisinde bulunan ve çok eski olması sebebiyle önceki dönemde yenilenmek üzere yıkılan Dumlupınar Camisi'nin henüz yapılmadığını ve bölgede başka cami olmadığı için vatandaşların mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

İslambey Mahallesi'ndeki Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önündeki alanda da yeni bir cami yapılması planlandığını aktaran Çolak, "Her iki proje için de bağışçı hazır, proje hazır, yatırım ödemesi hazır. Buna rağmen inşaatın başlatılmasına müsaade edilmediğini öğrendik. Her iki projenin de ne zaman hayata geçirileceği konusunda Eyüpsultan kamuoyunun bilgilendirilmesi adına cevap talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çolak'ın camilerle ilgili sözlü soru önergesi oy birliği ile kabul edilerek, başkanlık makamına havale edildi.

Çolak, diğer soru önergesinde ise Göktürk Mahallesi'nde Özgecan Aslan Parkı'nın hemen yanında Göktürk'e yeni bir giriş olarak planlanan köprünün durumuna ilişkin bilgi talep etti.

Köprünün tamamlanmasına karşın aradan geçen uzun süreye rağmen hala hizmete alınmadığını belirten Çolak, "Vatandaşlarımız her gün bu köprünün önünden geçmekte, tamamlanmış bir eserin neden kullanılmadığını sormaktadır. Göktürk gibi hızlı büyüyen ve trafik yükü her geçen gün artan bir mahallede böylesine önemli bir ulaşım yatırımı bitirilmesine rağmen açılmıyorsa, akıllara ister istemez neden bekletiliyor sorusu gelmektedir. Göktürk halkı gecikmiş bir açılışı değil zamanında hizmeti hak etmektedir." diye konuştu.

Soru önergesi oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.

"CHP'li adaylar gelip orada insanlara 'Biz buranın sorunu çözeceğiz.' diye taahhüt verdiler"

AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan da Karadolap Mahallesi'nde 1/1000'lik plana ilişkin mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı.

Bölgede mahkemelik olan ve özel mülkiyette kalan alanla ilgili durumu anlatan Çırpan, şöyle konuştu:

"O imar planını yapan büyükşehir ve ilçe bürokrasisindeki arkadaşlar keşke oraya gidip baksalardı. Orada 4 bin metrekare yer nerede var? 2024 seçimlerine bilhassa Cumhuriyet Halk Partili adaylar gelip orada insanlara 'Biz buranın sorunu çözeceğiz.' diye taahhüt verdiler. Hatta yazılı taahhütleri bende de oradaki vatandaşlarda da var. 'Biz burada Ali Tüfekçi'ye başka bir yerden yer vereceğiz.' denildi. İnsanlar bu sözlere itibar ederek gerekli siyasi desteği verdi. Bu planlar orada 50 yıldır, 100 yıldır oturan vatandaşın lehine yapılmalıydı."

Sorunun çözümü için ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesinin elini taşın altına koymasını isteyen Çırpan, bakanlıkla ilgili bir meselenin ortaya çıkması halinde kendilerinin gerekli desteği vereceklerini dile getirdi.

CHP'li meclis üyesi Ali Öztürk de Çırpan'ın, Karadolap Mahallesi ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Sorunun kendilerinden çok daha önceye dayandığını belirten Öztürk, "Biz çözmek için mücadele ediyoruz. Emin olun oradaki yurttaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşmasını CHP meclis üyeleri olarak gönülden istiyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz. Buna AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri de destek olsun. Allah'ın izni ile çözeceğiz." ifadelerini kullandı.